Zapowiedź zwiastuna Fantastycznej Czwórki. Ten film MCU ma być hitem 2025 roku!

Jest oficjalna zapowiedź zwiastuna filmu Fantastyczna Czwórka. Ma on pomysł i styl, które już wzmagają apetyt fanów kina superbohaterskiego. Zwiastun zadebiutuje w sieci 4 lutego o 13:00 czasu polskiego! Jest to pierwsza zapowiedź, więc ma kluczowe zadanie zbudowania dobrego pierwszego wrażenia. Fani gatunku i MCU nie tylko muszą przekonać się do historii grupy superbohaterów, ale także uwierzyć, że będzie znacznie lepiej niż w poprzednich dwóch adaptacjach.

Fantastyczna Czwórka – zapowiedź zwiastuna

Według zapowiedzi będzie to zupełnie inne wideo niż materiał, który wyciekł do sieci w 2024 roku po prezentacji na D23. Historia rozgrywa się na jednym z alternatywnych światów. Tytułowa grupa w jakiś sposób przeniesie się do rzeczywistości MCU.

Fantastyczna Czwórka – obsada

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson jako Galactus. Za kamerą stoi Matt Shakman.

Premiera w kinach na całym świecie odbędzie się w lipcu 2025 roku.