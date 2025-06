Tom Felton oficjalnie wraca do Harry'ego Pottera! Tak wygląda jako dorosły Draco Malfoy

Fot. Manuel Harlan

Tom Felton wcielał się w jasnowłosego ucznia Slytherinu od 2001 do 2011 roku w ośmiu częściach Harry'ego Pottera. Teraz postanowił wrócić do roli, która przyniosła mu sławę. Aktor zajmie miejsce Aarona Bartza i wystąpi już jako dorosły Draco Malfoy w przedstawieniu Harry Potter and the Cursed Child na Broadwayu.

To sytuacja typu: „nie mogę w to uwierzyć, uszczypnij mnie” — skomentował Tom Felton w Today. — Ciągle wydaje mi się, że śnię. Porzuciłem tę postać 16 lat temu, a teraz, mając szansę wcielić się w nią — tym razem jako ojciec, w nowej historii — mogę poznać Draco jako osobę dorosłą, co jest bardzo ekscytujące.

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy

Pokazano także, jak Tom Felton wygląda w charakteryzacji dorosłego Draco Malfoya. Poniżej znajdziecie zdjęcia. Aktor przyznał, że miał łzy w oczach ze wzruszenia, gdy ponownie założył charakterystyczną blond perukę bohatera, ponieważ granie go było ogromną częścią jego dzieciństwa. Nadal jest bardzo przywiązany do świata Harry'ego Pottera i marzył o tej szansie od lat.

Zatoczę w ten sposób okrągłe koło, ponieważ gdy jesienią zacznę występy w Cursed Child, będę miał dokładnie tyle lat, ile Draco w sztuce.

Harry Potter and the Cursed Child - informacje

Akcja przedstawienia Cursed Child rozgrywa się 19 lat po finale książki Insygnia Śmierci. Sztuka skupia się w dużej mierze na relacji już dorosłego Harry'ego Pottera, który pracuje w Ministerstwie Magii, ze swoim synem Albusem, który rozpoczyna naukę w Hogwarcie i ma problem z poradzeniem sobie ze spuścizną ojca. Ważnym bohaterem jest również Scorpius, syn Draco Malfoya.

Przedstawienie Harry Potter and the Cursed Child z Tomem Feltonem będzie wystawiane w Lyric Theatre w Nowym Jorku od 11 listopada 2025 roku przez 19 tygodni.