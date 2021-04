Dexter - krótkie wideo promuje 9. sezon popularnego serialu

fot. Showtime

Dexter to jeden z najbardziej popularnych seriali Showtime, a do 2013 roku powstało aż osiem sezonów produkcji z Michaelem C. Hallem w roli seryjnego mordercy. W październiku 2020 stacja ogłosiła, iż powstanie dziewiąta i tym samym ostatnia seria opowiadająca o losach Dextera Morgana.

Na oficjalnym koncie serialu na Twitterze opublikowano nowe wideo, które zapowiada 9. sezon. Materiał nie zdradza nic szczególnego, ale jego wymownie sugeruje powrót jednej z bardziej specyficznych postaci w historii telewizji. Zobaczcie:

https://twitter.com/SHO_Dexter/status/1385262117645783041

Przypomnijmy, że w antagonistę w 9. odsłonie produkcji Showtime zagra Clancy Brown, który wcieli się w nieoficjalnego burmistrza Iron Lake. W obsadzie znalazła się również Julia Jones, która sportretuje Angelę Bishop - szefową policji o indiańskim pochodzeniu, a Alano Miller wcieli się w sierżanta policji i trenera wrestlingu w liceum w Iron Lake. W serialu grają także Johnny Sequoyah, Jack Alcott oraz Jamie Chung. Nowa odsłona liczyć będzie 10 odcinków i ma wynagrodzić fanom nie najlepiej przyjęty finał 8. sezonu.

