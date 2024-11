Ekranowa ciocia Petunia o reboocie: "Jak śmiecie!"

Fot. Materiały prasowe

Fiona Shaw, która zagrała ciocię Petunię w filmowej serii Harry Potter, napisała co myśli o serialowej adaptacji, nad którą obecnie pracuje Max. Obie produkcje korzystają z tego samego materiału źródłowego i mają opowiedzieć tę samą historię, więc wielu widzów zastanawia się, czy nowy projekt w ogóle ma sens.

Ekranowa ciocia Petunia o reboocie

Shaw w rozmowie z People została spytana o to, co czuje w związku z serialowym rebootem Harry'ego Pottera. Aktorka odpowiedziała:

Jak śmiecie! - zażartowała Shaw. - Życzę im wszystkiego najlepszego. Czy historie można opowiadać na nowo? Muszą być opowiadane na nowo z czasem. A wydaje mi się, że nie minęło wiele czasu, odkąd my ją opowiedzieliśmy. Z drugiej strony, nowe pokolenie może odczuwać to inaczej.

Wygląda więc na to, że Shaw nie ma nic przeciwko rebootowi Harry'ego Pottera, po prostu z jej punktu widzenia nie minęło dość czasu, odkąd powstały filmy, by miało to poczucie świeżości. Co sądzicie?