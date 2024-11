Czy można śpiewać na Wicked? Cynthia Erivo swoje, a kina swoje...

fot. Universal Pictures

Cynthia Erivo, odtwórczyni Elfaby, postanowiła wypowiedzieć się na temat osób śpiewających podczas oglądania Wicked na dużym ekranie. Przypominamy, że stało się to przedmiotem debaty w ostatnich dniach i część menadżerów kin za granicą wystawiło nawet tabliczki, proszące widzów o zachowanie ciszy w trakcie seansu. Wygląda jednak na to, że sama aktorka nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie.

"Dobrze! Nie przeszkadza mi to" - powiedziała Cynthia Erivo podczas rozmowy z Today‘s Hoda Kotb. - "Spędziliśmy tak wiele czasu śpiewając je dla siebie, że najwyższy czas, by wszyscy inni do nas dołączyli. To wspaniałe."

Wśród osób, które nie zgadzają się z Erivo, jest między innymi Ryan Noonan. Rzecznik kin AMC powiedział Indianapolis Star, że ich sieć ma "wieloletnią politykę zabraniającą zachowań zakłócających porządek” i dlatego przed seansem Wicked wyświetlają informację dla widzów, by nie przeszkadzali innym w oglądaniu filmu.

