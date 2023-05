Diablo - Scott Adkins i Marko Zaror w filmie akcji. Grali razem w Johnie Wicku 4

fot. 87Eleven // Entertainment Lionsgate

Diablo to nowy film akcji w reżyserii chilijskiego filmowca Ernesto Diaza Espinozy, który jest znany z takich akcyjniaków jak The Fist of the Condor oraz Redeemer. W obu grał Marko Zaror. Autorem scenariusza jest Mat Sansom. Dla filmowca to pierwsza współpraca z amerykańskimi firmami Film Mode Entertainment i Wonder Street. Do tej pory Espinoza tworzył filmy akcji z Zarorem w Chile, skąd obaj się wywodzą. Główne role w Diablo zagrają Scott Adkins i Marko Zaror, których niedawno widzieliśmy na ekranach kin w Johnie Wicku 4 w rolach Killi i Chidiego.

Diablo - o czym jest film?

Scott Adkins zagra Krisa Chaneya, który dopiero wyszedł z więzienia. Decyduje się on porwać Elisę, córkę potężnego gangstera, co sprowadza mu na głowę problemy. Zaror zagra El Corvo, psychopatycznego mordercę, który chce zemsty.

Preprodukcja trwa, a zdjęcia odbędą się w Chile. Producentami są Clay Epstein i Craig Baumgarten.

- Widzowie będą oszołomieni, jak zobaczą jedne z najbardziej niesamowitych scen akcji jakie zostaną nakręcone. Realistyczny sposób, w jaki Ernesto kręci walki w połączeniu z talentem Scotta i Marco da fanom wrażenia trudne do wyobrażenia - powiedział producent.