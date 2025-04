The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Nintendo Switch 2 bez DLC. Trzeba będzie je dokupić

fot. Nintendo

Podczas prezentacji Nintendo Switch 2 Direct zapowiedziano, że wybrane gry z pierwszego Switcha otrzymają płatne, odświeżone wydania, oferujące między innymi lepszą oprawę graficzną, wyższą płynność oraz dodatkową zawartość. Wśród nich znalazło się The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Niedawno jednak doprecyzowano, że wersja na Switcha 2 nie będzie zawierać DLC – dodatki trzeba będzie dokupić osobno.

Informację tę przekazano w oświadczeniu przesłanym redakcji IGN. Jego treść możecie znaleźć poniżej.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition nie zawiera dodatków DLC z przepustki rozszerzającej The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass. DLC można zakupić osobno.

Przepustka sezonowa do The Legend of Zelda: Breath of the Wild kosztuje 100 zł i zawiera dwa rozszerzenia: The Master Trials oraz The Champion's Ballad. Osoby, które już ją posiadają, będą mogły pobrać DLC bez dodatkowych opłat również w wersji gry na Switcha 2.

Przypominamy, że ulepszone wydania Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom zaoferują między innymi wyższą jakość grafiki i lepszą płynność, a także wsparcie dla HDR oraz nową funkcję Zelda Notes, umożliwiającą korzystanie z mapy, notatek i innych opcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej.