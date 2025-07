Harry Potter - Voldemort obsadzony (?) w serialu. Znamy liczbę odcinków 1. sezonu i finał premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdążyliście zapewne zauważyć, że HBO w ostatnich dniach podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego serialu Harry Potter. Po zdjęciach przedstawiających Dominica McLaughlina w tytułowej roli i Nicka Frosta jako Hagrida teraz przyszła kolej na garść doniesień, którymi dzieli się uznawany za sprawdzone źródło informacji serwis Redanian Intelligence. Najważniejsza z nich jest następująca: twórcy serii podobno obsadzili już postać Voldemorta, ale... "HBO nie planuje ogłaszać nazwiska aktora i chce utrzymać je w tajemnicy aż do premiery 1. sezonu". Złoczyńca ma pojawić się w "kilku" odcinkach.

Odpowiedzialni za produkcję wymyślili również sposób na to, jak poradzić sobie z kwestią szybkiego dorastania młodych aktorów i aktorek. Dowiedzieliśmy się, że pierwszy i drugi sezon serialu mają być złożone z 6 odcinków, natomiast kolejne mogą potencjalnie zostać wydłużone do 8. Twórcy chcą adaptować jedną książkę na dany sezon; przypomnijmy, że najkrótsza z cyklu powieści J.K. Rowling liczy 223 strony, najdłuższa - 766. Prace nad premierowymi 6 odcinkami już się rozpoczęły i potrwają do maja 2026 roku, 2. sezon będzie z kolei powstawał od lipca przyszłego roku do maja 2027 roku.

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

Jak zakończy się pierwszy odcinek serialu?

Nie spodziewajcie się jednak, że młoda obsada w najbliższych latach prawie bez przerwy będzie przebywać na planie serialowego Harry'ego Pottera. Harmonogram powstawania produkcji uwzględnia restrykcyjne przepisy dotyczące pracy dzieci przy produkcjach filmowych i telewizyjnych, które pozwalają najmłodszym aktorom i aktorkom pracować tylko przez określoną liczbę godzin dziennie.

Redanian Intelligence raportuje także, że pierwszy odcinek zakończy się podróżą młodych czarodziejów i Hagrida na należącej do tego ostatniego łodzi; bohaterowie będą powoli dopływać do Hogwartu. Oznacza to, że premierowa odsłona serialu skupi się wcześniej na dzieciństwie Harry'ego w rodzinie Dursleyów, momencie, w którym mały Potter zda sobie sprawę, że jest czarodziejem, pierwszej wizycie na Ulicy Pokątnej i sekwencji zdarzeń związanych z Ekspresem do Hogwartu z poznaniem Rona i Hermiony na czele.

Serial Harry Potter ma zadebiutować w 2027 roku.