Promocja w Disney+. W grudniu nastąpi znacząca podwyżka cen subskrypcji

fot. Disney+

Serwis streamingowy Disney+ obniżył cenę miesięcznego abonamentu dla nowych subskrybentów oraz powracających klientów platformy. Za korzystanie z usług streamera będą musieli zapłacić tylko 6,99 zł przez trzy miesiące. Z oferty można skorzystać w okresie od 6 do 20 września bieżącego roku.

Disney+ - podwyżka cen

Obecnie standardowa cena za korzystanie z Disney+ wynosi 28,99 zł miesięcznie, ale od 6 grudnia nastąpi podwyżka cen. Wszyscy klienci Disney+ będą musieli płacić 37,99 zł za miesiąc. Natomiast cena subskrypcji rocznej platformy zwiększy się z 289,90 zł do 379,90 zł za rok. Nie tylko w Polsce nastąpią zmiany w cenach subskrypcji Disney+. W USA pakiety bez reklam zdrożeją już 12 października do 13,99 dolarów miesięcznie. To wzrost aż o 27 procent.

Jak podaje serwis WirtualneMedia w lipcu br. platformę odwiedziło 3,62 mln polskich użytkowników, spędzając średnio po 2 godziny, 14 minut i 52 sekundy, co dało 6,72 proc. udziału w czasie korzystania ze wszystkich platform streamingowych (dane z badania Mediapanel).

Przypomnijmy, że w 2024 roku Disney+ wprowadzi pierwsze rozwiązania ograniczające możliwość współdzielenia kont z osobami spoza gospodarstw domowych.