Disney+ - nowości na wrzesień 2023. Co nas czeka jesienią?

Choć nadszedł czas na pożegnanie z wakacjami, Disney+ zapowiada radosny okres. Wszystko za sprawą kolejnych produkcji wchodzących do streamingu. Przed nami szereg nowych filmów i seriali, a także następne odsłony znanych historii. Sprawdźcie, co platforma szykuje na nadchodzący miesiąc.

Disney+ - nowości na wrzesień 2023

6 września

Na początku miesiąca spodziewać się możemy większej dawki emocji dla najmłodszych. Do biblioteki trafi tegoroczna Mała Syrenka. To aktorska wersja kultowej animacji o historii żądnej przygód syrenki Ariel. Fascynacja światem ludzi ciągnie Ariel na powierzchnię wody, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka. Mimo wszelkich zakazów, Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.

Ponadto na platformie pojawi się 2. sezon serialu Ja jestem Groot. Będzie się składać z pięciu oryginalnych filmów krótkometrażowych z udziałem małego Groota. Zobaczymy także kilka nowych i niezwykłych postaci, a wszystkie pięć filmów będzie dostępnych dla widzów w dniu premiery.

Zadebiutuje także serial Justified: City Primeval. Raylan Givens, który opuścił Kentucky 15 lat temu, mieszka teraz w Miami i jest chodzącym anachronizmem, balansującym między byciem szeryfem federalnym i ojcem 15-letniej córki. Przypadkowe spotkanie na odludnej florydzkiej autostradzie sprawia, że jedzie do Detroit. Spotyka tam Clementa Mansella, znanego jako Dzikus z Oklahomy - brutalnego i socjopatycznego desperata, który już raz wymknął się spod kontroli władz Detroit i zamierza zrobić to ponownie. Adwokat Mansella, Carolyn Wilder, ma zamiar reprezentować swojego klienta, nawet jeśli będzie to wymagało prowadzenia własnej gry między policją a przestępcą.

13 września

W kolejną środę w serwisie ukaże się serial oryginalny Disney+ Animals Up Close with Bertie Gregory. Bertie Gregory podróżuje po świecie, aby pokazać, jak jeszcze nikt dotąd, codzienne życie niezwykłych zwierząt. Uzbrojony w najnowocześniejszą technologię, on i jego zespół odważnie stawiają czoła ekstremalnym warunkom, aby ujawnić wyzwania, z jakimi borykają się zwierzęta. Seria pokazuje wszystkie trudności, z którymi musi zmierzyć się on i jego zespół, dostosowując się do nieprzewidywalnej dzikiej przyrody w odległych zakątkach świata, w których filmowanie rzadko przebiega zgodnie z planem.

The Other Black Girl przedstawi natomiast losy Nelli, która pracuje jako sekretarz redakcji. Ma dosyć tego, że jest jedyną czarną dziewczyną w swojej firmie, więc cieszy się, kiedy zatrudniona zostaje Hazel. Gdy jednak Hazel daje się lepiej poznać, Nella traci entuzjazm i odkrywa, że w firmie dzieje się coś niedobrego.

22 września

Będziemy mieli także okazję poznać nową produkcję 20th Century Studio, czyli No One Will Save You. Jest to trzymający w napięciu psychologiczny thriller sci-fi, którego bohaterką jest Brynn Adams, utalentowana młoda kobieta wykluczona przez mieszkańców swojego miasteczka. Samotna, ale pełna nadziei, znajduje pocieszenie w czterech ścianach domu, w którym dorastała. Pewnej nocy budzą ją dziwne hałasy, których źródłem są z całą pewnością pozaziemscy intruzi. Brynn walczy z obcymi bytami grożącymi jej przyszłości i zmuszającymi ją do zmierzenia się z przeszłością.

28 września

Na koniec miesiąca powróci słynna rodzina Kardashianów. 4. sezon The Kardashians z nowymi odcinkami co tydzień przedstawi obecne życie celebrytek. Kamery powracają z pełnym dostępem do prywatnego życia Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Od drugich szans i nowych początków po nieoczekiwane błogosławieństwa - nadal są we wszystkim razem, przypominając, że rodzina jest najpiękniejszą częścią życia.

Pozostałe premiery:

Lang Lang i Disney - 15 września

U nas w Filadelfii (sezon 16) - 20 września

Zauroczenie - 20 września

Naiwniak (sezon 2) - od 27 września