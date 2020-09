Diuna - komiks i figurki trafiły do przedprzedaży. Prezentują się znakomicie

fot. Boom! Studios

Diuna to adaptacja znanej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Franka Herberta. Akcja rozgrywa się na planecie Arrakis, a głównym bohaterem jest syn księcia, Paul Atreides (w polskiej wersji Paul Atryda). Film został wyreżyserowany przez Denisa Villeneuve'a.

Produkcja wejdzie do kin w grudniu. Zanim to nastąpi do sprzedaży trafi komiks pod tytułem Dune: House Atreides, który jest adaptacją książki Diuna. Ród Atrydów z 1999 roku autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Obaj napisali również scenariusz do powieści graficznej. Za rysunki odpowiada Dev Pramanik, a za kolory Alex Guimares. Komiks będzie łącznie liczyć 12 zeszytów.

Dune: House Atreides zabierze czytelników na pustynną planetę Arrakis, gdzie Pardot Kynes poszukuje ekologicznych sekretów w odległych rejonach obcego świata. Syn cesarza Elrooda, Shaddam Corrino, planuje zamach stanu, a ośmioletni niewolnik Duncan Idaho szuka ucieczki od swoich okrutnych panów. Z kolei młody Leto Atreides rozpoczyna swoją proroczą podróż, która w przyszłości zmieni bieg historii.

Pierwszy zeszyt trafi do sprzedaży 21 października. Poniżej możecie zobaczyć okładki komiksu oraz przykładowe strony.

Dune: House Atreides

Ponadto do przedsprzedaży trafiły również figurki Funko Pop z nowego filmu Diuna. Możemy zobaczyć, jak prezentują się bohaterowie: Paul Atreides (w tej rolli Timothée Chalamet), Książę Leto (Oscar Isaac), Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), Duncan Idaho (Jason Momoa) i Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Dostawa rozpocznie się w grudniu.

Diuna - Fanko Pop

Diuna - premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2020 roku.