Gwiazda wrestlingu nie żyje. Hulk Hogan zmarł w wieku 71 lat

Reklama

Hulk Hogan, dwunastokrotny mistrz świata w wrestlingu i osobowość telewizyjna, który pomógł przekształcić WWE w potęgę, jaką się stała, zmarł w wieku 71 lat.

Portal TMZ podał, że w czwartek, 24 lipca 2025 roku, medycy zostali wezwani do domu Hogana na Florydzie po tym, jak rzekomo doznał on zatrzymania akcji serca. Według źródeł został wyniesiony na noszach.

Hulk Hogan - kariera

Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, to nazwisko, które zna każdy, kto choć raz zetknął się z wrestlingiem. Nie był po prostu zawodnikiem – był fenomenem, ikoną, symbolem epoki, która uczyniła markę WWE tym, czym jest dzisiaj.

Jednym z największych osiągnięć Hulka było odmienienie profesjonalnego wrestlingu, przekształcając go w sport rozrywkowy dla całej rodziny. Przed jego erą wrestling trafiał do dość wąskiego grona odbiorców. Widowiskowy styl Hogana w ringu przyciągał zarówno dzieci, jak i rodziców, co błyskawicznie zwiększyło popularność tej dyscypliny. Jego charakterystyczna bandana i wąsy stały się ikoną wrestlingu na całe dekady.

Hogan znany był też z pewnego doświadczenia aktorskiego. Pojawiał się w filmach i reklamach, a swojego głosu użyczał też w grach wideo. Jego najbardziej znanym występem był ten w filmie Rocky III w roli Thunderlipsa, charyzmatycznego i przerysowanego zawodnika wrestlingu który staje naprzeciwko Balboy.