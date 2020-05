Diuna - McFarlane Toys stworzy figurki z bohaterami filmu

Diuna to nadchodzący film w reżyserii Dennisa Villeneuve'a. Akcja rozgrywa się w przyszłości na planecie Arrakis – głównym bohaterem jest Paul Atryda, syn księcia Leto, który zostaje zmuszony do ucieczki po zamachu stanu. Na wygnaniu mężczyzna trafia na lud koczowniczych wojowników i postanawia skorzystać z ich pomocy, by ruszyć przeciwko Harkonnenom, odpowiedzialnym za wspomniany zamach.

Promocja filmu jest na razie oszczędna i otrzymaliśmy jedynie porcję zdjęć z bohaterami widowiska. McFarlane Toys zapowiedziało jednak wypuszczenie jesienią tego roku serii figurek inspirowanych filmem. Na czele firmy stoi Todd McFarlane, kanadyjski scenarzysta i rysownik komiksowy, znany przede wszystkim jako twórca postaci Spawna. Zbyt wielu szczegółów dotyczących projektu nie ujawniono.

W obsadzie są Timothee Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac, David Dastmalchian oraz Jason Momoa.

Diuna - premiera filmu w USA 18 grudnia.