Diuna: Proroctwo oraz Pingwin nie są już serialami Maxa. Ważna zmiana obietnicą jakości

Warner Bros. Discovery podjęło decyzję, że seriale Diuna: Proroctwo oraz Pingwin nie będą jednak serialami Max Originals. Zostały przemianowane jako HBO Originals, więc produkcje w wielu krajach świata zostaną wyemitowane w HBO obok premiery w serwisie Max. Jest to częścią strategii, by największe i potencjalnie najlepsze tytuły przemianować na HBO Originals, które w oczach widzowie nadal jest znakiem jakości. Wcześniej to samo zrobione z serialami: Latarnie, Harry Potter oraz Welcome to Derry.

Pingwin - szczegóły serialu

Spin-off kinowego Batmana z Robertem Pattinsonem. Colin Farrell powraca jako gangster, który walczy o władzę w podziemnym świecie Gotham. Premiera tego tytułu zaplanowana jest na 19 września w Max.

Diuna: Proroctwo - szczegóły serialu

Historia rozgrywa się 10 000 lat przed narodzinami Paula Atrydy i jest inspirowana książką Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briama Herbeta i Kevina J. Andersona. W centrum są dwie siostry z rodu Harkonnenów, które manipulują galaktyczną polityką i zakładają zakon znany jako Bene Gesserit.

Realizację zamówiono aż pięć lat temu. Wiele różnych przyczyn wpłynęło na to, dlaczego dopiero teraz udało się go w końcu zrobić. W obsadzie są Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning oraz Yerin Ha.

Data premiery nie jest znana.