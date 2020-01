Doctor Strange 2 - na ekranie zobaczymy różne wersje znanych postaci MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zapowiada się jako jedno z ważniejszych widowisk 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Według pogłosek w filmie Doktor Strange miałby wędrować po różnych wymiarach tuż po tym, jak zdolności Scarlet Witch wymkną się spod kontroli. Tytuł zresztą sugeruje właśnie taki obrót spraw.

Dlatego też w sieci pojawiają się nowe plotki dotyczące wydarzeń w filmie i postaci, które mogą odegrać istotną rolę w tej historii. Wcześniej portal The Illuminerdi podał, że jedną z nowych bohaterek może być America Chavez aka Miss America, która w komiksach pochodzi z alternatywnej rzeczywistości i potrafi poruszać się po różnych wymiarach. Jej pojawienie się ma nie być jednak jedyną niespodzianką przygotowaną przez twórców. MCU Cosmic podaje, że w Doctor Strange in the Multiverse of Madness być może dotrzemy do różnych alternatywnych rzeczywistości, gdzie tytułowy bohater spotka różne wcielenia znanych nam postaci z MCU. Oznacza to, że zupełnie inni aktorzy mogliby wcielić się w bohaterów takich jak Kapitan Ameryka lub Iron Man. Według tego portalu, właśnie to miałoby cechować tytułowe szaleństwo. Informacje te należy traktować oczywiście w kategoriach plotki i brać z przymrożeniem oka.

Portal The Illuminerdi podaje też, że w drugiej odsłonie przygód Doktora Strange'a, powrócić ma Chiwetel Ejiofor jako Mordo. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

Zobacz także:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma wejść na ekrany kin 7 maja 2021 roku.