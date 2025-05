Podsumowanie 2. sezonu The Last of Us. Ranking odcinków, najlepsze i najgorsze momenty oraz postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

2. sezon serialu The Last of Us oficjalnie dobiegł końca. Wiadomo, że HBO wyprodukuje też trzecią odsłonę, ale trudno powiedzieć, kiedy zawita ona na domowe ekrany. Finał 2. serii hitu HBO wywołał burzliwe reakcje w mediach społecznościowych. Jedni chwalą, a drudzy nienawidzą. Można jednak zauważyć, iż nawet pochwalne głosy twierdzą, że produkcja zaliczyła przynajmniej delikatny spadek jakości. Z kolei my postanowiliśmy dla Was stworzyć podsumowanie całego 2. sezonu.

Podsumowanie dotyczy głównie 2. sezonu, choć jak widać po spisie treści poniżej - będziecie mogli też sprawdzić ranking obu serii według serwisu IMDb.com. Poza tym przygotowaliśmy dla Was subiektywne galerie z najlepszymi i najgorszymi postaciami z tego sezonu. Podobnie rozgraniczyliśmy najlepsze i najgorsze momenty. Zapraszamy do sprawdzania i komentowania. Dajcie znać, czy taki format podsumowania sezonu Wam się podoba!

SPIS TREŚCI:

Ranking odcinków wg IMDb

Najlepsze (i najgorsze) postaci

Najlepsze momenty z 2. sezonu

Najgorsze momenty z 2. sezonu

Lista easter eggów z podziałem na odcinki

The Last of Us: sezon 1 i 2 - ranking odcinków wg IMDb

Zdaniem serwisu IMDb 2. sezon The Last of Us to zdecydowany spadek jakości względem debiutanckiej serii. Nie oznacza to jednak, że nie było dobrych momentów i odcinków. Jeden z nich znalazł się nawet w najlepszej trójce z dotychczasowych epizodów. Zgadniecie który?

16. S2E4 (Dzień pierwszy) - 6.2/10

The Last of Us: sezon 2 - najlepsze (i najgorsze) postaci [TOP 10]

W 2. sezonie serialu HBO pojawiło się kilka nowych postaci, które z miejsca podbiły serce. Pojawiły się też takie, których w grze nie było - raz wychodziło to lepiej, a raz gorzej. Oto lista najlepszych i najgorszych postaci z 2. sezonu. Kto był Waszym faworytem, a na kogo nie mogliście patrzeć?

5. Isaac Rola Isaaca z pewnością urośnie w trakcie kolejnych sezonów, o czym wiedzą fani gier. Bardzo dobrze, że do tej postaci powrócił Jeffrey Wright. Nie wyobrażam sobie nikogo, kto mógłby się lepiej wcielić w tego stonowanego, kalkulującego, ale jednocześnie okrutnego i niemal psychopatycznego człowieka.

The Last of Us: sezon 2 - najgorsze momenty [TOP 5]

Było jednak wiele momentów, które wywołały oburzenie u fanów materiału źródłowego. Z kolei inne były po prostu niepotrzebnymi dodatkami zabierającymi czas i miejsce ważniejszym wątkom.

5. Każda scena z Gail Naprawdę uważam, że każda scena została zmarnowana na każdym polu. Sceny z Gail to strata czasu ekranowego, który można poświęcić na inne, ważniejsze wątki, a w dodatku służą głównie łopatologicznemu tłumaczeniu oglądającemu, co widzi na ekranie.

The Last of Us: sezon 2 - najlepsze momenty [TOP 10]

Nie warto jednak kończyć tego podsumowania w negatywny sposób, ponieważ 2. sezon miał też wiele znakomitych scen, które chwytały za serce, ściskały za gardło lub wyciskały łzy z oczu. Oto najlepsze z nich. Zgadzacie się z moimi wyborami?

10. Śmierć Nory Śmierć Nory wypadła w serialu tak dobrze tylko i wyłącznie przez to, że została niemal żywcem przeniesiona z gry. Dodatkowy plusik za wprowadzenie zarodników w powietrzu, które zna każdy gracz.

The Last of Us: sezon 2 - easter eggi

Na przestrzeni całego sezonu prezentowaliśmy Wam easter eggi przygotowane oryginalnie przez serwis BuzzFeed, które były dobrą opcją dla osób nieznających gier, żeby poznać perspektywę graczy i dowiedzieć się więcej o zmianach względem oryginału. Ponownie przytaczamy je dla Was jeśli przegapiliście któreś z nich:

