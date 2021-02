Dom z papieru 5 w dwóch częściach? Netflix komentuje

foto. Netflix

Dom z papieru to hiszpański serial kryminalny, który okazał się ogromnym sukcesem. Do tej pory widzowie mieli okazję obejrzeć cztery sezonu produkcji Netflixa, a obecnie trwają prace nad kolejną serią. Premiera finałowej, składającej się z 10 odcinków odsłony planowana jest na rok 2021. W internecie pojawiały się jednak doniesienia, że 5. sezon nie pojawi się na platformie sreamingowej w całości, lecz zostanie podzielony na dwie części. Netflix postanowił odnieść się do tych pogłosek i rozwiać w tej kwestii wszelkie wątpliwości. Plotki okazały się nieprawdziwe - streamer zdradził bowiem, że 5. sezon serialu Dom z papieru trafi na platformę w całości.

Przypomnijmy, że twórcą serialu Dom z papieru jest Álex Pina. W obsadzie produkcji Netflixa znaleźli się m.in. Enrique Arce, Úrsula Corberó, Luka Peros, Álvaro Morte, Pedro Alonso oraz Enrique Arce. W 5. sezonie pojawią się nowi bohaterowie odgrywani przez Miguela Ángela Silvestre'a i Patricka Criado.

Dom z papieru - premiera 5. sezonu na Netflixie w 2021 roku. Dokładna data nie jest jednak jeszcze znana.