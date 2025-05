Ironheart z nowym zdjęciem. Serial Disney+ otrzymał błogosławieństwo samego Iron Mana

fot. Marvel Studios

Kinowe Uniwersum Marvela rozpoczęło się od przygód Iron Mana i wielu uważa, że również skończyło się wraz z jego śmiercią w Avengers: Koniec gry z powodu późniejszych licznych potknięć Marvel Studios. Naturalną następczynią dla Tony'ego Starka ma być znana z komiksów Riri Williams, która debiutowała już w MCU. Tym razem zobaczymy ją w ramach solowego, serialowego projektu. Magazyn Empire podzielił się nowym zdjęciem, a aktorka, Dominique Thorne, opowiedziała o całym procesie i czego można się po nim spodziewać.

Dominique Thorne powiedziała, że spotkała się z Robertem Downey Jr. po zakończeniu zdjęć do projektu Disney+:

Powiedział kilka przemiłych słów na temat mojej podróży. Przyznał, że był bardzo podekscytowany i kibicował temu projektowi i mnie. Dostałam od niego podwójne kciuki w górę. To naprawdę pokrzepiające, gdy wiesz, że nie zawiodłaś Iron Mana. Tony Stark był multimiliarderem. Riri musi grzebać po śmietnikach. To, co udało się jej osiągnąć jest niesamowite.

Na początku galerii znajduje się nowe zdjęcie z serialu Ironheart z główną bohaterką w pancerzu a'la Iron Man.

Ironheart - co wiadomo o serialu?

Ironheart dzieje się po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i stawia naprzeciw siebie magię i technologię, kiedy to Riri Williams (Dominique Thorne) - młoda, genialna wynalazczyni - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, ale w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

Do obsady serialu należą również Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White.

Premiera została zaplanowana na 25 czerwca 2025 roku na Disney+.

