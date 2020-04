Dom z papieru, Król tygrysów i inne - Netflix ujawnia wyniki oglądalności produkcji

Epidemia koronawirusa sprawia, że siedzimy w domu i oglądamy seriale oraz filmy. To przekłada się na dobre wyniki produkcji Netflixa. W oficjalnym liście inwestorskim wydanym przez założyciela platformy, Reeda Hastingsa ujawniono wyniki oglądalności pięciu produkcji serwisu. 4 część Domu z papieru, która zadebiutowała 3 kwietnia obejrzało do tej pory 65 mln gospodarstw domowych. Król tygrysów, czyli hitowy serial dokumentalny Netflixa, który pojawił się w serwisie 20 marca obejrzało 64 mln gospodarstw domowych, 3. sezon Ozark (premiera 27 marca) zobaczyło 29 mln, a nowy program randkowy Miłość jest ślepa, który miał premierę w lutym obejrzało ok. 30 mln. Najlepszym wynikiem może pochwalić się film akcji Śledztwo Spensera, który od czasu premiery, czyli 6 marca, zobaczyło 85 mln gospodarstw.

Ponadto z listu możemy dowiedzieć się, że w pierwszym kwartale 2020 roku Netflix zwiększył ilość subskrybentów o prawie 16 mln, do łącznej wartości 183 mln.