Polska koprodukcja nie powalczy o Oscara w kategorii Najlepszy film. Na drodze stanęły zasady inkluzywności

fot. materiały prasowe

Reklama

3 marca 2025 roku odbędzie się 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Deadline informuje, że oficjalnie 97. rozdanie Nagród Akademii Filmowej poprowadzi Conan O'Brien. Komik, scenarzysta, zwycięzca nagrody Emmy i prowadzący programu telewizyjnego zadebiutuje tym samym w roli prowadzącego to wydarzenie.

323 filmy fabularne zakwalifikowały się do walki o legendarne Oscary. Jednak aż 116 z nich, co daje 36% od całości, wedle zasad Akademii Filmowej nie spełniło stawianych wymagań do powalczenia o nagrodę w najważniejszej kategorii, czyli Najlepszy film. Oznacza to, że każda z tych 116 produkcji będzie mogła otrzymać Oscara w każdej kategorii poza tą najważniejszą. Wśród nich znalazło się wiele filmów dokumentalnych, animowanych oraz zagranicznych, w tym Dziewczyna z igłą, czyli polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja, ale również np. Bad Boys: Ride or Die czy muzyczny remake Mean Girls.

Dlaczego Dziewczyna z igłą nie powalczy o Oscara w kategorii Najlepszy film?

W zeszłym roku 321 filmów zakwalifikowało się do walki o Oscary i 56 z nich zostało wykluczonych z wyścigu o najważniejsze trofeum. W tym roku ponad dwa razy więcej nie spełniło wymagań postawionych przez Akademię Filmową.

Jednym z wymagań Akademii Filmowej jest tak zwane RAISE, czyli "Representation and Inclusion Standards". Aby dana produkcja mogła startować w wyścigu o Najlepszy film, musi spełnić przynajmniej jedno z wymagań w dwóch z czterech przedstawionych standardów.

STANDARD A

Aktor w głównej lub pobocznej roli o dużym znaczeniu powinien pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

Przynajmniej 30% aktorów w obsadzie powinno pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

Główna oś fabularna powinna dotyczyć jednej z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

STANDARD B

Najważniejsza role w ekipie produkcyjnej powinna pełnić osoba pochodząca z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

Sześć pomniejszych ról w ekipie produkcyjnej powinny pełnić osoby pochodzące z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

Przynajmniej 30% ekipy produkcyjnej powinna pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

STANDARD C

Film powinien zapewnić płatne praktyki lub staż na planie osobom pochodzącym z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej;

Praca nad filmem powinna gwarantować osobom pochodzącym z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej możliwość do podjęcia się nauki;

STANDARD D

Jedna z osób pracujących na ważnym stanowisku w dziale dystrybucji lub marketingu powinna pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej.

Grupy, które Akademia Filmowa uważa za niedostatecznie reprezentowane, to:

kobiety;

osoby LGBTQ+;

grupy rasowe lub etniczne;

osoby z niepełnosprawnością, np. niesłyszące lub niewidome.