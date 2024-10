Kto poprowadzi Oscary? Gwiazdy Deadpool & Wolverine oficjalnie na celowniku

foto. Marvel

Deadpool & Wolverine to jeden z największych hitów tego roku. Nic dziwnego, że Akademia jest zainteresowana, aby to Hugh Jackman i Ryan Reynolds poprowadzili najbliższe rozdanie Oscarów. Wcześniej było to traktowane jako plotka, ale nowe informacje od źródeł Deadline potwierdzają zainteresowanie Akademii. Zdaniem informatorów Deadline planem Akademii jest, aby Jackman i Reynolds wspólnie prowadzili show, ale mieli też osobne segmenty dla siebie, aby rozruszać skostniałą formułę.

Wśród innych potencjalnych nazwisk wymienia się: Willa Ferrella, Amy Poehler oraz Dwayne'a Johnsona. Doniesienia wspominały też, że komicy Chris Brown oraz Kevin Hart mogli otrzymać propozycję, ale to prawdopodobnie się nie stanie. Z kolei propozycję złożono Johnowi Mulaney'owi, ale rzekomo ją odrzucił z powodu napiętego kalendarza.

Gwiazdy Deadpool & Wolverine również nie są jeszcze przekonane do pomysłu. Pojawiają się ku temu sprzeczne sygnały. Nie wiadomo też jakie podejście do tematu będzie mieć Disney oraz Marvel Studios, ponieważ im zależy na tym, by wystartować z kampanią Oscarową właśnie dla Deadpool & Wolverine.

Na razie jedyną pewną informacją jest to, że kolejnej gali Oscarów nie poprowadzi Jimmy Kimmel, który robił to dotychczas w 2017, 2018, 2023 oraz 2024 roku.

