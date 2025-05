Clayface zyskuje nowego scenarzystę. Fani Star Wars go znają

DC

Jakiś czas temu Mike Flanagan napisał scenariusz do nadchodzącego filmu Clayface, który będzie częścią uniwersum DCU. Jak podaje portal The Wrap, jego szkic pójdzie do kosza. Za nową wersję scenariusza będzie odpowiadać Hossein Amini, którego fani Star Wars mogą już kojarzyć za cztery odcinki Obi-Wan Kenobiego. Odpowiadał również za scenariusz filmu Drive z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Niedawno portal ComicBookMovie informował, że Mike Flanagan podobno napisał jedynie podstawowy zarys scenariusza, dlatego DC Studios poszukiwało kogoś, kto mógłby napisać pierwsze strony od nowa. Wydaje się, że w tym miejscu wkracza Hossein Amini, ponieważ Flanagan ma zbyt napięty harmonogram.

Clayface - co wiadomo o filmie?

Clayface - co wiadomo o filmie?

Film Clayface bywał wielokrotnie opisywany jako body horror, dlatego media porównywały go m.in. do Substancji. Za produkcję odpowiadają James Gunn, Peter Safran, ale również Matt Reeves czy Lynn Harris oraz Chantal Nong.

Data premiery filmu została zaplanowana na 11 września 2026 roku. W tym samym roku wyjdzie Supergirl: Woman of Tomorrow.

DCU - lista nadchodzących filmów