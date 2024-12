Diuna 2 jednak przegrała. Muzyka ostateczne zdyskwalifikowana z wyścigu o Oscary

materiały prasowe

7 grudnia 2024 roku zapadła ostateczna decyzja w sprawie muzyki do filmu Diuna: Część druga. Hans Zimmer nie będzie mógł ubiegać się o nominację do Oscara, ponieważ jego dzieło zostało zdyskwalifikowane. Równocześnie muzyka Zimmera nie spełnia wymogów kwalifikacji do nagród BAFTA. Soundtrack może jednak walczyć o dwie inne prestiżowe nagrody: Złote Globy oraz Critics Choice.

Diuna 2 - dyskwalifikacja muzyki

Pierwsze informacje o problemach muzyki Diuny 2 pojawiły się w październiku 2024 roku. Wówczas niezależni eksperci ocenili, że ilustracyjna ścieżka dźwiękowa nie spełnia standardów Akademii Filmowej. Zgodnie z jej zasadami jedynie ograniczona część kompozycji może zawierać wcześniej wykorzystane tematy muzyczne. Tymczasem uznano, że Diuna 2 zawiera zbyt wiele elementów z muzyki, za którą Hans Zimmer zdobył Oscara za pierwszą część Diuny.

Pomimo tych zastrzeżeń Warner Bros. zgłosiło soundtrack Zimmera do wyścigu po nominację do Oscara. Ostatecznie jednak Akademia Filmowa potwierdziła, że ścieżka dźwiękowa nie spełnia zasad i została zdyskwalifikowana. Proces oceny zgłoszonych dzieł zakończył się 7 grudnia, ponieważ już od 9 grudnia rozpoczyna się głosowanie, które wyłoni tytuły na tzw. krótką listę. To właśnie z niej zostaną wybrane ostateczne nominacje do Oscara.

