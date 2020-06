Easy Does It - zwiastun filmu. Linda Hamilton jako kryminalna królowa w komedii

screen z YouTube

Easy Does It to komedia akcji, której głównymi bohaterami są Jack i Scottie, dwaj kumple z małego miasteczka. Przyjaciele pewnego dnia postanawiają wyruszyć Mustangiem z 1965 roku w podróż po Kalifornii i rabować . Tym samym chcą spełnić swoją wersję amerykańskiego snu. Jednak ich wycieczkę przerywa królowa kryminalnego światka "King George", która wysyła za naszymi bohaterami Blue Eyes, swoją córkę i prywatną łowczynię nagród. Przyjaciele muszą uciekać wraz ze swoim przypadkowym zakładnikiem, z którym w czasie tej przygody nawiążą kumpelską relację. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji. Materiał jest dostępny poniżej.

W obsadzie projektu znajdują się Linda Hamilton, Bryan Batt, Dwight Henry, Ben Matheny, Matthew Martinez, Cory Dumesnil i Susan Gordan. Reżyserem filmu jest Will Addison.

Easy Does It - premiera filmu w wersji cyfrowej oraz w serwisach VOD 17 lipca.