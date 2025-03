fot. materiały prasowe

Giancarlo Esposito dopiero co zadebiutował w MCU, odgrywając rolę Sidewindera w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Teraz aktor udzielił wywiadu dla IGN, w którym ujawnił, że jest zainteresowany udziałem w DCU Jamesa Gunna. Wie już nawet, kogo mógłby zagrać - marzy mu się rola jako Mr. Freeze. Tymczasem nie potwierdzono jeszcze, czy ten bohater w ogóle pojawi się w filmie The Brave and The Bold, który ma wprowadzić Batmana do nowo utworzonego uniwersum DC.

Kim jest Mr. Freeze?

Mr. Freeze to alter ego doktora Victora Friesa, który stał się jednym z najsłynniejszych przeciwników Batmana w komiksach DC. Jego popularność wynika z tragicznej historii związanej z żoną Norą. Gdy ta zachorowała, Victor gorączkowo poszukiwał sposobu na jej ocalenie. Ostatecznie opracował kriogeniczny proces, który miał zamrozić Norę do czasu wynalezienia leku. Niestety, w wyniku wypadku on sam został wystawiony na działanie chemikaliów, które zmusiły go do życia w ujemnych temperaturach. Podczas walki z Batmanem nieszczęśliwie trafił swoim ray-gunem w komorę, w której znajdowała się Nora. W wyniku tego strzału kobieta zmarła, za co Mr. Freeze obwinia Mrocznego Rycerza.

