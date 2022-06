Edward Miszczak rozstaje się z Grupą TVN

fot.: Radosław NAWROCKI / TVN

Edward Miszczak był związany ze stacją TVN od momentu jej powstania w 1997 roku. Będzie tymczasowym szefem programmingu, do momentu znalezienia nowej osoby odpowiedzialnej za treści Warner Bros. Discovery w Polsce.

Według komunikatu prasowego wydanego przez Katarzynę Kieli, CEO TVN i president and managing director Warner Bros. Discovery w Polsce, Edward Miszczak sam podjął decyzję o odejściu ze spółki, co potwierdził sam zainteresowany we własnym, oficjalnym komunikacie.

fot. youtube.com/tvnpl

Warner Bros. Discovery w Polsce - zmiana organizacji

Odejście Miszczaka łączy się ze zmianą struktury organizacyjnej Warner Bros. Discovery w Polsce. Otóż od tej pory managerom podlegać mają połączone zespoły TVN Grupy Discovery i Warnera Media (HBO, Warner Bros. Entertainment, Turner Broadcasting System) w naszym kraju. W skład zespołu zarządzającego wchodzą między innymi wspomniany Miszczak, Dorota Żurkowska-Bytner, Piotr Tyborowicz, Michał Samul oraz Maciej Gozdowski.