EA Sports F1 25 jeszcze bardziej realistyczne. Pokazano ulepszenia graficzne i nowe opcje personalizacji

EA Sports F1 25 stawia na znaczący skok jakościowy w oprawie audiowizualnej, wykorzystując zaawansowane technologie i moc silnika EGO. Jednym z najważniejszych elementów jest zastosowanie technologii LIDAR do skanowania torów, co pozwoliło na stworzenie niezwykle autentycznych tras wyścigowych. Niestety, ta technologia nie doczekała się mapowania wszystkich torów, a jedynie pięciu z nich: Bahrajn, Miami, Melbourne, Suzuka i Imola.

EA Sports F1 25 wprowadza rozbudowany system personalizacji, który pozwala graczom niemal dowolnie dostosować wygląd swoich bolidów. Nowy edytor malowań to prawdziwa rewolucja w serii, oferując niespotykaną dotąd swobodę w projektowaniu wizualnej tożsamości pojazdu. Gracze mogą korzystać z nowych naklejek sponsorów, które można dowolnie obracać, skalować i umieszczać w wybranym miejscu na bolidzie.

W trybie Mój Zespół oraz F1 World gracze zyskują możliwość wyboru nowych kolorów i czcionek dla numerów startowych. Nowością są także specjalne malowania głównych sponsorów, które można odblokować w trybie Mój Zespół, oraz oficjalne malowania bolidów z prawdziwych wyścigów, które będą stosowane do samochodów zespołów w grze, a nie tylko do bolidu F1 World Car, jak miało to miejsce w poprzednich odsłonach.

Oprócz ulepszeń torów i personalizacji, F1 25 wprowadza drobne, ale zauważalne zmiany w oprawie wizualnej. Odświeżono m.in. scenkę wręczania pucharów, która teraz wygląda bardziej realistycznie. Twórcy obiecują również, że poprawili także sztuczną inteligencję kierowców oraz system jazdy, co w połączeniu z ulepszoną grafiką ma sprawić, że wyścigi będą bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne.

Warto również wspomnieć o nowych opcjach współpracy w trybie F1 World, gdzie gracze mogą wspólnie pracować nad osiągnięciem celów i zdobywać nagrody.

Premiera EA Sports F1 25 już 30 maja 2025 roku, a posiadacze Edycji Ikonicznej będą mogli rozpocząć rozgrywkę trzy dni wcześniej, 27 maja.