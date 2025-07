Zaginiony autokar - pełny zwiastun. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny

fot. materiały prasowe

Reżyser Paul Greengrass udowodnił swoimi filmami, że potrafi w wybitny sposób opowiadać historie. Wymieńmy takie dobrze oceniane tytuły jak Krwawa niedziela, Lot 93, Kapitan Phillips czy Ultimatum Bourne'a. Czy jego nowy film Zaginiony autokar również potwierdzi jego klasę? Pełny zwiastun pokazuje, czego można się spodziewać.

Zaginiony autokar – zwiastun

Projekt inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire autorstwa Lizzie Johnson z 2021 roku. Opowiada o pożarze, który wybuchł w hrabstwie Butte w listopadzie 2018 roku, powodując aż 86 ofiar śmiertelnych i spalając ponad 150 000 akrów.

Zaginiony autokar – opis fabuły

Głównym bohaterem jest kierowca autobusu szkolnego, Kevin McCay (Matthew McConaughey), który odważnie stawia czoła piekielnemu żywiołowi, by uratować 23 dzieci oraz ich nauczycielkę Mary Ludwig (America Ferrera) przed śmiercionośnym pożarem.

W obsadzie znajdują się także Yul Vazquez, Ashlie Atkinson i Spencer Watson. Paul Greengrass jest również współautorem scenariusza wraz z Bradem Inglesbym.

Premiera na platformie streamingowej Apple TV+ odbędzie się 3 października.