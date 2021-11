Ekipa Stranger Things powraca na nowym zwiastunie!

foto. Netflix

Materiał rozpoczyna głos Jedynastki (Millie Bobby Brown), która pisze list do Mike’a (Finn Wolfhard) z Kalifornii. Dostajemy w nim trochę zakrzywiony obraz tego jak „dobrze” bohaterka odnajduje się w nowym mieście i nowej szkole. To co opisuje w liście krótko mówiąc mocno mija się z rzeczywistością. Dziewczyna oznajmia ukochanemu, że nie może się doczekać ferii letnich, bo wtedy będzie mogła go ponownie zobaczyć. Następnie dostajemy kilka szybkich ujęć pokazujących, że te odwiedziny wcale nie będą takie radosne jak się jej zdaje.

Zresztą zobaczcie sami:

Nowy materiał został podpisany 004/004, co może oznaczać, że już więcej takich teaserów nie będzie i następne video będzie już pełnoprawnym zwiastunem serialu.

Powrót Stranger Things z 4 sezonem jest planowany na 2022 rok. Jednak Netflix nie chce jeszcze zdradzić ostatecznej daty.