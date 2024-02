Elden Ring: Shadow of the Erdtree - jest zwiastun i data premiery! Dodatek otrzyma też edycję kolekcjonerską

fot. Bandai Namco

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firmy From Software i Bandai Namco zaprezentowały pierwszy zwiastun Shadow of the Erdtree, czyli nadchodzącego, fabularnego rozszerzenia do Elden Ring. Graczom przyjdzie podążać ścieżką wytyczoną przez Miquellę, zwiedzić nowe lokacje (Krainę Cienia) i zmierzyć się z wymagającymi przeciwnikami.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - zwiastun

Shadow of the Erdtree - data premiery i edycje dodatku do Elden Ring

Na premierę dodatku przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Zdradzono, że zadebiutuje on dopiero 21 czerwca 2024 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Zainteresowani będą mogli sięgnąć po samo rozszerzenie lub zbiorcze, fizyczne wydanie na PS5 lub Xbox Series X|S zawierające również podstawową wersję gry, które w wersji pudełkowej na naszym rynku wyda Cenega.

Nie zabraknie także bogatszej edycji kolekcjonerskiej Shadow of the Erdtree, w której skład wejdzie kod do pobrania dodatku, 40-stronnicowy artbook, ścieżka dźwiękowa oraz wysoka na 46 cm figurka Messmera Palownika.

fot. Bandai Namco

Dodatkowo, w oficjalnym sklepie Bandai Namco, pojawi się do zakupu inny gadżet z gry - szczegółowa replika hełmu Messmera. Wysyłkę zaplanowano na 21 czerwca tego roku, a nakład jest ograniczony.