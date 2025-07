Avengers: Doomsday zacznie się wcześniej, niż myślicie. Teoria roku i wielki powrót legendy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

To może być punkt zwrotny w naszym sposobie myślenia o filmie Avengers: Doomsday. Po sieci krąży głośno już komentowana i rozpalająca umysły wielu miłośników popkultury teoria, która w absolutnie zaskakujący sposób łączy przyszłoroczną historię z produkcją Fantastyczna 4. W dużym skrócie: Doktor Doom pojawi się w Pierwszych krokach w znacznie większej roli, niż ktokolwiek zakładał. Jakby tego było mało, w Doomsday ma powrócić Chris Evans, o czym szerzej za chwilę.

Szokująca druga połowa filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Prapoczątkiem teorii był wpis jednego z użytkowników serwisu Reddit, który wyraźnie zasugerował, że zwiastuny Fantastycznej 4 pokazują nam tylko pierwszą połowę filmu. Dążący do pojmania Franklina Richardsa Galactus zostanie więc pokonany wcześniej, a później fabuła skupi się na ustawianiu podwalin pod krucjatę Dooma. Ten ostatni miałby nawet pomóc tytułowej drużynie herosów w walce z Pożeraczem Światów. Koniec końców dojdzie on jednak do wniosku, że za swoje działania nie spotkał się z należytym docenieniem, a Fantastyczna Czwórka nie została odpowiednio skrytykowana za doprowadzenie do ściągnięcia tak potężnego antagonisty.

Doom finalnie pozbędzie się Reeda Richardsa i spółki poprzez wysłanie grupy - za pomocą otwarcia tunelu czasoprzestrzennego bądź czarnej dziury - do innej rzeczywistości, co tłumaczyłoby przybycie drużyny na Ziemię-616.

Później postać portretowana przez Roberta Downeya Jr. miałaby dążyć do obrony swojego świata przed rozmaitymi zagrożeniami z pozostałych rejonów multiwersum za wszelką cenę. Licząc na poparcie, zwróci się o pomoc nawet do X-Menów. Działania złoczyńcy, jego manipulowanie wieloma postaciami i grupami, ostatecznie doprowadzą do tego, że Doom sam stanie się zagrożeniem dla Ziemi-616.

W Avengers: Doomsday "na 100%" wraca ikona

W sieci pojawiła się także inna bomba związana z Avengers: Doomsday. MyTimeToShineHello twierdzi, że w produkcji "na 100%" zobaczymy Chrisa Evansa, który "będzie bardzo ważny dla opowieści - może nie ze względu na długość występu, ale przez podejmowane przez siebie działania". Warto w tym miejscu przypomnieć, że kilka dni temu ten sam scooper raportował, iż Evans początkowo miał pojawić się w scenie po napisach filmu Fantastyczna 4 w roli Nomada - nie jest wykluczone, że to właśnie tę wersję Kapitana Ameryki będziemy mogli oglądać na ekranie.

7 godzin Mystique

Jest też wyznanie powracającej do roli Mystique Rebekki Romijn, która ujawniła, że proces jej charakteryzacji przed wejściem na plan Doomsday trwa "7 godzin" - składa się na niego tak malowanie ciała, jak i nakładanie specjalnych protez. Co ciekawe, w trakcie przygotowań do filmów studia Fox o X-Menach ta sama operacja zajmowała ok. 9 godzin.

Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.