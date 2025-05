Legendarny reżyser zmienia medium? Quentin Tarantino wyda trzy książki

Znak

Legendarny reżyser Quentin Tarantino połączył siły z dziennikarzem i pisarzem Jayem Glennie, by napisać trzy książki do swoich filmów. Pierwszą z nich będzie The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood. Zostanie wydana 11 listopada 2025 roku w USA nakładem Insight Editions. Kolejne dwie będą opowiadać o kulisach filmów Bękarty wojny i Django. Te ukażą się kolejno 2026 i 2027 roku.

Quentin Tarantino wyda trzy książki

Quentin Tarantino napisze wstęp do każdej z nich. Nie ma jednak zamiaru wydać książki z obrazkami, tylko coś, co byłoby bliższe jego papierowej wersji Pewnego razu... w Hollywood, w której opisano historię kaskadera Brada Pitta, Cliffa Bootha. Ponoć reżyser dał też Jayowi Glennie pełen dostęp do wcześniej nieopowiedzianych historii z planu, między innymi o tym, jak Leonardo DiCaprio, Pitt i Margot Robbie odnaleźli swoje postacie. Obsada sama udzieliła też wywiadów na potrzeby The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood. Okazuje się na przykład, że zarówno Pitt, jak i Tarantino wpadli na pomysł, by postać Cliffa Bootha była oparta na Billym Jacku. Dopiero później zdali sobie sprawę, że myśleli o tym samym. Z kolei Robbie w wejściu w rolę pomogła mała buteleczka z prawdziwymi perfumami Sharon Tate, którą dała jej siostra zmarłej aktorki. Tych opowieści i ciekawostek jest jednak o wiele więcej. Książki rzekomo powstały z wzajemnego podziwu Tarantino i Glennie do siebie nawzajem.

