Jaka rola Punishera w Spider-Manie 4? Padła bardzo ważna wypowiedź

Spider-Man: Brand New Day, czyli nowa odsłona kinowych przygód Pajączka z Tomem Hollandem, zapowiada się jako coś zupełnie innego w historii tej postaci. Producent i nadzorca uniwersum, Kevin Feige, potwierdził, że tym razem fabuła nie będzie dotyczyć zagrożeń kosmicznych ani multiwersum – jej stawka zostanie obniżona do poziomu miasta.

Spider-Man 4 według Kevina Feige

Tak opowiada o filmie szef filmowego uniwersum.

– Na końcu Bez drogi do domu padła obietnica: choć smutne jest to, że wszyscy zapomnieli o Peterze, po raz pierwszy widzimy Spider-Mana Toma Hollanda jako właściwego Spider-Mana. Takiego, który jest sam i skupia się na ratowaniu miasta oraz walce – nie znajduję lepszego słowa – z uliczną przestępczością, zamiast mierzyć się z wydarzeniami zagrażającymi całemu światu.

Punisher w Spider-Manie 4

Ważną sugestią w dalszej części wypowiedzi jest wzmianka o Punisherze, który ma odegrać istotną rolę w Spider-Manie 4. Feige przypomina, że postać ta zadebiutowała właśnie w komiksach o Pajączku, zanim zyskała status antybohatera we własnych historiach.

Do tej pory Spider-Man uczestniczył głównie w wielkich crossoverach, lecz – jak głoszą plotki – Feige zabiegał u Sony o to, by tym razem opowieść była bardziej wierna komiksowym początkom, skupiając się na mniejszych, lokalnych zagrożeniach. I wygląda na to, że dopiął swego.

– Kiedy więc podążamy tą ścieżką, zadajemy sobie pytanie: jakie postacie z "miejskiego poziomu" nie pojawiły się jeszcze u boku Spider-Mana na ekranie?. Oczywiście uwielbiam to, że Punisher zadebiutował w komiksie o Spider-Manie. Ta ikoniczna okładka… Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale Destin… Powiem chyba za dużo! Destin [Daniel Cretton – reżyser filmu] wykonuje kawał świetnej roboty przy tym filmie, do którego zdjęcia wkrótce ruszają. W dziale artystycznym ma na ścianie osiem albo dziewięć okładek komiksów, które zamierza ożywić na ekranie. To będzie coś wspaniałego!

Komiksowy debiut Punishera a filmowa adaptacja

Wspomnienie o debiucie Punishera w komiksach może mieć istotne znaczenie dla fabuły filmu. Choć – według plotek – bohaterowie połączą siły, by powstrzymać szalejącego Hulka, ich pierwsze spotkanie może przebiegać inaczej niż widzowie oczekują.

W komiksowym debiucie Punishera, którego okładka widzicie w treści newsa, został on wynajęty przez złoczyńcę o pseudonimie Jackal, by zabić Spider-Mana, który był fałszywie oskarżony o zamordowanie Normana Osborna. Po odkryciu manipulacji oraz faktu, że Jackal zabił współpracownika Punishera, Frank Castle zrezygnował z walki z Pająkiem.

Warto przypomnieć, że filmowy Spider-Man również był oskarżony o śmierć Mysterio – kwestia ta nie została unieważniona. Zaklęcie Doktora Strange'a dotyczyło jedynie zapomnienia tożsamości Petera Parkera. Niewykluczone więc, że ten wątek posłuży jako inspiracja do ich spotkania w filmie.

Spider-Man: Brand New Day trafi do kin w 2026 roku.