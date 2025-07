Tajne role w Fantastycznej Czwórce ujawnione. Wiemy, kogo gra gwiazda Poker Face

fot. materiały prasowe

Wiemy już, że John Malkovich, który w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki miał zagrać Czerwonego Ducha, został wycięty z finalnej wersji i nie pojawi się na ekranie. Natasha Lyonne i Sarah Niles to jedyne aktorki, o których rolach dotąd nic nie wiedzieliśmy. Teraz do sieci trafiły informacje na temat granych przez nie postaci. Wygląda na to, że wbrew spekulacjom, nie są to ważne postacie.

Fantastyczna Czwórka – tajne role

Sarah Niles (Ted Lasso, F1) wciela się w Lynne Nichols. Kim jest ta postać? Z opisu wynika, że to mała rola – szefowa zespołu pracowników Fundacji Future. Z kolei Natasha Lyonne nie gra superbohaterki Byrdie, której podkładała głos w animacji A gdyby...?, jak wcześniej spekulowano, ani nie wciela się w komiksową Alicię Masters. Aktorka znana z Poker Face gra postać stworzoną specjalnie na potrzeby filmu – nauczycielkę, która pozostaje w bliskiej relacji ze Stworem / Benem Grimmem.

Fantastyczna 4 - Paul Walter Hauser jako Mole Man

Fantastyczna Czwórka – opis fabuły

Osadzony w ekscytującym retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60., film przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela. Reed Richards / Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm / Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm / Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm / Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed ogromnym wyzwaniem. Muszą pogodzić życie superbohaterów z pielęgnowaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed kosmicznym zagrożeniem. Galactus (Ralph Ineson), złowieszczy bóg żywiący się planetami, oraz jego tajemniczy herold, Srebrny Surfer (Julia Garner), wkraczają do akcji. A to dopiero początek – sytuacja szybko staje się niepokojąco osobista...