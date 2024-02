Helldivers 2 na Xboxie? Powstała petycja graczy

SIE

Reklama

Phil Spencer wyraził się jasno - szanse na debiut Helldivers 2 na Xboxa są praktycznie zerowe. Mimo tego posiadacze tej platformy nie składają broni. Napisali petycję do Sony, by ta ciesząca się niesamowitą popularnością gra, trafiła również na urządzenia Microsoftu. Dotychczas zebrano ponad 58.000 podpisów, a petycja stwierdza, że to „zapowiada przybycie ukochanej franczyzy na nowe platformy” i „oznacza potencjalny punkt zwrotny w trwającej wojnie konsolowej”.

Propozycja wprowadzenia Helldivers 2 na Xbox ma na celu zakończenie „wojen konsolowych”, gdyż „przyjmuje wizję gier, która wprowadza różnorodność i współpracę między platformami”. Ponadto w petycji możemy przeczytać: „Dostępność Helldivers 2 dla graczy Xboxa pozwoli PlayStation śmiało kroczyć w kierunku demontażu barier, które od dawna dzieliły społeczność graczy”.

Petycja została utworzona po wypowiedzi Spencera, w których potwierdził on, że cztery gry dostępne wcześniej na Xboksach trafią na inne platformy.