Emilia Clarke ogłasza swój komiks. To projekt w stylu Deadpoola z feministyczną nutą

fot. HBO

Nie tak dawno informowaliśmy Was, że Emilia Clarke dołączy do MCU, a już dziś aktorka ma dla fanów kolejną niespodziankę. Clarke ogłosiła bowiem, że aktualnie pracuje nad nowym komiksem dla Image Comics. Projekt nosi tytuł M.O.M.: Mother of Madness i będzie składał się z trzech numerów. Autorką historii jest Emilia Clarke wraz z Marguerite Bennett, a komiks narysują Leila Leiz i Isobel Richardso. Okładka natomiast wyjdzie spod ręki Jo Ratcliffe.

Fabuła M.O.M.: Mother of Madness skupi się na samotnej matce o imieniu Maya. Bohaterka odkryje, iż posiada niesamowite moce i użyje ich w walce przeciwko handlarzom ludźmi.

Zawsze nazywamy mamy superbohaterkami. A co, gdyby rzeczywiście superbohaterką uczynić mamę? - powiedziała Emilia Clarke.

Aktorka swój nowy projekt porównuje do Deadpoola, lecz w historii odnajdziemy feministyczną nutę:

To, co robi Maya, ma związek z jej cyklem menstruacyjnym. W poszczególnych jego fazach może robić różne rzeczy. Pomyślałam, że to świetny pomysł, by to, czego kobiety w sobie nie lubią, odwrócić i sprawić, że to właśnie te rzeczy czynią z nich superbohaterki.

Clarke wyznała też, że już w dzieciństwie ciągnęło ją do komiksów, lecz na drodze do rozwinięcia pasji stanął jej brat, który nigdy nie pozwalał jej chodzić ze sobą do sklepów z komiksami. Nowy projekt i proces twórcy pozwolił jej wreszcie spełnić się w tej dziedzinie.

fot. Image Comics

M.O.M.: Mother of Madness - pierwszy numer ukaże się już 21 lipca 2021.