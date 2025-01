Nowe plakaty do serialu Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa. Daredevil, Doktor Strange i inni

fot. Disney+

Reklama

Nowy rok to również czas zbliżającej się premiery nowego serialu animowanego od Marvel Studios, czyli Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa. Dziesięcioodcinkowa produkcja zadebiutuje na Disney+ jeszcze w styczniu 2025 roku. Ma opowiedzieć niepowiązaną z Kinowym Uniwersum Marvela historię Petera Parkera, przy okazji czerpiąc inspirację z popularnych komiksów i nie tylko, choć pojawi się kilka różnic. Choćby strój, który nawiązuje wyglądem do tego Fundacji Przyszłości nie będzie mieć nic wspólnego z Fantastyczną Czwórką, a z Normanem Osbornem, któremu głosu udzieli Colman Domingo. Ta postać ma też być autorytetem dla Petera Parkera zanim stanie się jego przeciwnikiem.

W serialu pojawi się wiele innych postaci bliskich Spider-Manowi. Poza złoczyńcami, jak na przykład Skorpion, będzie to również Doktor Strange czy Daredevil. Co ciekawe - w przypadku tego ostatniego głosu udzieli mu aktor z MCU, czyli Charlie Cox. W sieci natomiast zadebiutowały nowe obrazki promocyjne, które przedstawiają galerię sprzymierzeńców i złoczyńców Pajączka, a także jego samego w pełnej krasie w różnych kostiumach.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – opis fabuły serialu

Historia skupia się na młodym Peterze Parkerze i jego początkach jako Spider-Mana. Akcja toczy się w alternatywnej rzeczywistości. W serialu pojawi się nowa interpretacja sceny znanej z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu. Tym razem jednak zamiast Tony’ego Starka na młodego bohatera czeka Norman Osborn (w tej roli Colman Domingo), znany również jako Zielony Goblin. To spotkanie znacząco odmieni los Spider-Mana w porównaniu do wersji znanej z MCU.

Premiera na Disney+ została zaplanowana na 29 stycznia 2025 roku. To kolejna animacja Marvel Studios po zakończeniu serialu A gdyby...?.

Ranking animowanych seriali science fiction i fantasy