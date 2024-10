Emily w Paryżu z problemem. Lucas Bravo ma dość tego serialu i postaci Gabriela

fot. Netflix

Lucas Bravo gra w Emily w Paryżu od samego początku postać Gabriela, czyli obiekt uczuć tytułowej bohaterki, w którą wciela się Lily Collins. W nowym wywiadzie aktor mówi wprost, że ma dość i granie Gabriela już nie daje mu żadnej frajdy.

Emily w Paryżu bez Gabriela?

Istnieje więc duże ryzyko, że Lucas Bravo może nie powrócić w piątym sezonie. Z tego, co wiadomo, obsada musi podpisać nowe kontrakty, więc jest to realny problem dla twórców serialu.

- Seksowny szef kuchni był częścią mnie w pierwszym sezonie, a z sezonu na sezon coraz bardziej się od siebie oddalaliśmy po tym, jakie decyzje podejmuje i w jakim kierunku postać została rozwinięta. Obecnie nigdy nie byłem dalej od tej postaci – powiedział w rozmowie z IndieWire.

Bravo jest sfrustrowany faktem, że Gabriela zawsze robią ofiarą i, według niego, jest on manipulowany przez wszystkich. To sprawiło, że praca na planie nie jest już dla niego ekscytująca i fajna.

- Stało się tak, że kręcenie przestało być frajdą. Patrzenie, jak ta postać, która na początku dawała mi tyle radości, była powoli zmieniana w coś bez wyrazu, nie jest czymś fajnym. Naprawdę oddaliliśmy się od siebie.

Podkreśla, że wyraził twórcom swoje przemyślenia na temat postaci, ale jak mówi w wywiadzie, są ograniczenia tego, jak może wpłynąć na scenariusz. Okazuje się, że starał się od kilku sezonów wprowadzać różne niuanse i inne szczególiki na planie, ale nie mają tam żadnej swobody. Nie mogą zmieniać absolutnie żadnego słowa ani emocji.

- Oni wiedzą, czego oczekują, a my mamy to wykonać – mówi.

Aktor potwierdził, że jego kontrakt zakończył się wraz z czwartym sezonem. Dlatego rozważa porzucenie serialu, ale nadal chciałby, aby Gabriel wrócił do bycia tą fajną postacią z pierwszego sezonu. Brakuje mu także tego, że twórcy nie chcą podjąć jakiegokolwiek ryzyka, bo nie chcą przypadkiem zmienić formuły, dzięki której serial stał się sukcesem.

- To komedia, wszyscy wokół mnie świetnie się bawią i skaczą, a ja powoli tonę w Bóg wie czym – opowiada z żalem.

Pomimo frustracji i zniechęcenia, Lucas Bravo nadal kocha ten serial, ponieważ był dla niego ważnym przełomem w karierze i uwielbia ludzi, z którymi tutaj pracuje.

- Mogę brzmieć, jakbym był niemiły i niewdzięczny, ale gdy coś kochasz, chcesz, aby było to w najlepszej wersji. Nie będę kłamać. Jestem sfrustrowany kierunkiem rozwoju mojego bohatera, ale zobaczymy, co będzie dalej. To nie koniec serialu.

Twórcy hitu Netflixa nie odnieśli się do słów aktora. Niewątpliwie w kontekście pracy nad 5. sezonem i w rozmowach o jego ewentualnym powrocie te kwestie odegrają kluczowe role.