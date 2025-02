fot. Prime Video

Obecnie trwają zdjęcia do finałowego sezonu The Boys, który zadebiutuje w 2026 roku. Prawdopodobnie wcześniej premierę będzie mieć 2. seria Pokolenia V. Ponadto powstaną nowe spin-offy: Vought Rising skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront, a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku. Czy powstanie kolejny spin-off na przykład o Ryanie?

Aktor o potencjalnym spin-offie The Boys

Cameron Crovetti, który wciela się w syna Homelandera, entuzjastycznie podchodzi do pomysłu o potencjalnym spin-offie skupiającym się na jego postaci. Przypomnijmy, że Ryan musiał wybierać pomiędzy swoim biologicznym ojcem a Billym Butcherem. W 5. sezonie młody supek będzie dalej mierzyć się z moralnymi dylematami, działaniami Vought a także ze swoją ogromną mocą. 16-letni aktor w rozmowie z serwisem Collider przyznał, że chciałby zobaczyć w spin-offie o Ryanie, jaki wpływ na chłopaka wywarliby Homelander i Butcher.

Myślę, że to byłaby naprawdę fajna historia do zobaczenia - zdecydowanie tak jak z Homelanderem i Butcherem, on jest bardzo... nie wiem, jak to powiedzieć... niezdecydowany z kim chce pójść, ponieważ jest teraz tak podatny na wpływy, a jest jeszcze taki młody. A mając szalonego ojca, takiego jak Homelander, uważam, że zdecydowanie wiele może na niego wpłynąć. I myślę, że byłoby naprawdę ciekawie to eksplorować i zobaczyć, jak to na niego wpłynie, gdy będzie dorastał.

Na razie nie wiadomo, jaki los czeka Ryana w finałowym sezonie The Boys, który zdeterminuje jego przyszłość w uniwersum.

