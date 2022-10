Enola Holmes 2 - zwiastun. Detektywka na tropie złowrogiego spisku. Jest więcej Sherlocka?

Fot. Netflix

Netflix opublikował oficjalny zwiastun filmu Enola Holmes 2. To kontynuacja przygód siostry sławnego Sherlocka, w której młoda detektywka będzie musiała rozwikłać swoją pierwszą poważną sprawę: tajemnicę zaginięcia pewnej dziewczyny. Pomogą jej w tym przyjaciele i rodzina, zaś w rolę głównej bohaterki ponownie wcieli się Millie Bobby Brown, znana z serialu Stranger Things. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Pod zwiastunem znajdziecie także opis fabuły i zdjęcia z planu.

Enola Holmes 2 - zwiastun Netflixa

Enola Holmes 2 - fabuła

Enola Homes postanawia pójść w ślady swojego słynnego brata Sherlocka i otworzyć własną agencję… by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony — od niepokojących londyńskich fabryk, przez kolorowe sale koncertowe, po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół — w tym samego Sherlocka — by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

Enola Holmes 2 - zdjęcia z filmu Netflixa

Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 - premiera 4 listopada 2022 roku w Netflixie.