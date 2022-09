Enola Holmes 2 - pełny zwiastun. Sherlock i Enola na wielkiej przygodzie!

fot. Netflix

Enola Holmes 2 to film tworzony dla Netflixa, więc sytuacja jest inna niż w przypadku pierwszej części. Tamta była tworzona przez Warner Bros. dla dystrybucji w kinach, ale z uwagi na pandemię koronawirusa sprzedano go Netflixowi. Superprodukcja była hitem, zebrała dobre opinie i tym samym serwis przejął projekt, zamawiając sequel. Dzięki Netflix Tudum 2022 mamy pełny zwiastun.

Enola Holmes 2 - zwiastun

Enola Holmes 2 - o czym jest film?

Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes (Millie Bobby Brown) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka (Henry Cavill) i otwiera własną agencję… by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony — od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół — w tym samego Sherlocka — by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

Enola Holmes 2

Film został wyreżyserowany przez Harry’ego Bradbeera. Natomiast autorem scenariusza jest Jack Thorne, który też opracował fabulę razem z Bradbeerem w oparciu o cykl książkowy.

W obsadzie są Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster i Helena Bonham Carter.

Enola Holmes 2 - premiera 4 listopada 2022 roku w Netflixie.