Psi Patrol i... dinozaury? Tytuł i opis trzeciego filmu kinowego ujawniony!

fot. Spin Master Entertainment

Spin Master ujawniło, że trzecia część serii filmowej Psi Patrol będzie nosić podtytuł The Dino Movie. Nie poznaliśmy jeszcze jego polskiego odpowiednika, więc zapewne zostanie on ujawniony wraz z polską zapowiedzią dystrybucji. Wraz z oficjalnym tytułem poznaliśmy też szczegóły fabularne nowej animacji.

Psi Patrol: The Dino Movie – fabuła

Kiedy Psi Patrol podróżuje statkiem, zaskakuje go tajemnicza burza. Rozbijają się na tajemniczej wyspie pełnej dinozaurów. Tam spotykają Rexa – szczeniaka, który utknął tam na wiele lat i przez ten czas stał się ekspertem w dziedzinie wszystkiego, co jest związane z dinozaurami. W międzyczasie największy rywal Psiego Patrolu, Humdinger chwyta się nadziei na wykorzystanie zasobów naturalnych znajdujących się na wyspie i nieumyślnie powoduje erupcję ogromnego, uśpionego dotychczas wulkanu. Psi Patrol zostaje więc wciągnięty w serię ryzykownych akcji ratunkowych, tak ogromnych jak same dinozaury i poważniejszych niż wszystko, w czym brał udział do tej pory. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszyscy mieszkańcy wyspy wyginą.

Premiera kinowa filmu Psi Patrol: The Dino Movie została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku. Nie zostało jeszcze potwierdzone, czy ta data dotyczy także Polski.