Eragon - Disney stworzy nową adaptację książki? Fani i autor w internetowej akcji

Eragon to film fantasy z 2006 roku w reżyserii Stefena Fangmeiera, który jest oparty na pierwszej części serii książek autorstwa Christophera Paoliniego. Tytułowego bohatera zagrał Ed Speleers, a w pozostałych rolach wystąpili Rachel Weisz (głos Saphiry) i Jeremy Irons. Produkcja zarobiła zaledwie 250 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie 100 milionów dolarów. Film został zmiażdżony przez krytykę ze strony recenzentów oraz fanów powieści, którzy oczekiwali wierniejszej adaptacji. W rezultacie zrezygnowano z franczyzy, która kontynuowałaby historię Eragona.

W 2019 roku The Walt Disney Company przejął prawa do Eragona od 21st Century Fox. Fani Cyklu Dziedzictwo jak nazywana jest seria książek Christophera Paoliniego, liczą na to, że Disney nakręci nową adaptację ich ukochanych powieści. W tym celu rozpoczęli na Twitterze akcję #EragonRemake. Włączył się w nią również sam autor książek.

https://twitter.com/paolini/status/1406628040323502082

Na Reddit Paolini napisał, że Disney zamiast filmowego reboota Eragona raczej zdecyduje się na serial. W podcaście dla the Flights Through Alagaësia autor przyznał, że takie internetowe akcje działają. Zwracają uwagę wytwórni na fakt, że istnieje aktywna i zaangażowana baza fanów.

Cykl Dziedzictwo składa się z czterech książek: Eragon (wydana w Polsce w 2005 roku), Najstarszy (2005), Brisingr (2008) i Dziedzictwo (2011 i 2012). Ostatnia powieść jest podzielona na dwa tomy. Opowiada o 15-letnim chłopcu, który postanawia zostać Smoczym Jeźdźcem. Wraz ze swoją smoczą sojuszniczką Saphirą staje do walki z tyranicznym królem Alagaesii.