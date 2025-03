Don't F**k with Liroy już w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Reklama

Don't F**k with Liroy to film biograficzny, za który odpowiada Małgorzata Kowalczyk. Liroy to legenda polskiego rapu, który nawet w swoim życiu został politykiem wybranym do sejmu. Jego historia jest jednak ciekawsza, bogatsza i bardziej angażująca niż tylko takie epizody.

Don't F**k with Liroy - opis filmu

Jest to opowieść o niesamowitym człowieku, totalnym selfmade man, który stał się pionierem nie tylko polskiej sceny hip-hopowej, ale i politycznej. Przed tobą stanie nie tylko raper, ale i trudny dzieciak z Kielc, poseł ze swoją misją, a także kochający ojciec. Człowiek, któremu życie dało popalić, a który mimo swojego bagażu, przyniósł innym ulgę walcząc o legalizację medycznej marihuany.

O nim właśnie w filmie mówi ICE T: "Liroy is OG. Don't f**k with him". To jego historia. To spowiedź Liroya. Tu nikt nie ocenia ani nie potępia. To spotkanie w cztery oczy z człowiekiem, który chciał zmienić świat wokół siebie. I uznał, że walka muzyką to pewien etap. I trzeba tę zmianę dokończyć.

Tak swoje motywacje stojące za filmem tłumaczy reżyserka:

- Jemu należy się szacunek choćby za dwie rzeczy – za bycie prekursorem rapu w tym kraju i za to, że swoimi działaniami jako poseł wprowadził medyczną marihuanę do polskich aptek. W Stanach byłby dzisiaj doceniany przez wszystkich. A u nas – nie.

Film już na ekranach kin.