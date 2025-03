Jason Statham spuszcza łomot polskiemu aktorowi. Nowy zwiastun filmu akcji

fot. materiały prasowe

Fachowiec to film akcji z Jasonem Stathamem, utrzymany w stylu, za który fani go kochają. Znów prawy twardziel wraca do akcji, by wymierzyć brutalną sprawiedliwość i uratować niewinną dziewczynę z rodziny. Jednym z gangsterów, którzy staną na drodze tytułowego fachowca, jest Piotr Witkowski: widzimy go w kilku scenach zwiastuna i, oczywiście, oglądamy, jak Statham się z nim rozprawia.

Fachowiec – nowy zwiastun z Piotrem Witkowskim

Obok zwiastuna możemy obejrzeć także trzy klipy prezentujące fragmenty filmu.

Obok zwiastuna możemy obejrzeć także trzy klipy prezentujące fragmenty filmu.

Fachowiec - fabuła filmu akcji

Levon Cade (Statham) porzucił karierę odznaczonego wojskowego, który uczestniczył w tajnych operacjach, by wieść proste życie robotnika budowlanego. Kiedy jednak córka szefa, która jest dla niego jak rodzina, zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, postanawia ją odzyskać. Poszukiwania prowadzą go do świata zepsucia znacznie większego, niż mógł sobie wyobrazić.

W obsadzie są również Jason Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Michael Peña, David Harbour, Noemi Gonzalez, Arianna Rivas, Emmett J. Scanlan i Eve Mauro.

Fachowiec – premiera już 28 marca w kinach.