Fallout - taką aktorską wersję chcemy w serialu Amazona! Grafiki SI zachwycają

fot. Facebook / Ludovic Celle

Od dłuższego czasu wiemy, że w produkcji znajduje się serial na podstawie serii Fallout. Jak na razie nie dostaliśmy zbyt wielu konkretnych materiałów promocyjnych. Ograniczono się do jednej grafiki oraz krótkiego wideo, w którym można było rzucić okiem na plan i zobaczyć tak ikoniczne elementy, jak fragment Power Armora czy butelkę napoju Nuka-Cola. Z pomocą przychodzi jednak sztuczna inteligencja, a konkretnie system Midjourney, który Ludovic Celle wykorzystał do stworzenia imponujących grafik przedstawiających to, jak może wyglądać serialowy Fallout.

Trzeba przyznać, że SI świetnie wywiązało się z powierzonego zadania. Przygotowane grafiki są nie tylko bardzo efektowne, ale też utrzymane w klimacie tego popularnego, postapokaliptycznego uniwersum. Zobaczcie sami.

Serialowy Fallout okiem sztucznej inteligencji

Fallout - grafiki przygotowane przy pomocy Midjourney

Fallout od Amazona nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. W obsadzie są między innymi Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Aaron Moten i Xelia Mendes-Jones.