Fantastyczna Czwórka - Adam Driver rozmawiał z Marvelem. O jakiej postaci?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Nowa plotka pochodzi od dziennikarza Jeffa Sneidera i na ten moment nikt inny jej nie potwierdził. Według jego źródła Adam Driver spotkał się z Marvel Studios w sprawie roli w filmie Fantastyczna czwórka. Tylko kogo miałby zagrać?

Adam Driver w MCU

Według źródeł Sneidera rozmowy Adama Drivera z Marvelem dotyczą ról Reeda Richardsa oraz Doktora Dooma. Problem tej plotki polega na tym, że jest ta sprzeczność i do końca nie wiadomo, do której z tych dwóch ról mogą go chcieć. Sneider podkreśla, że mogło dojść jedynie do spotkania i wiele więcej nie wiadomo.

Na ten moment jedno jest pewne. Pozycja Drivera w branży na pewno sprawiła, że jest na radarze Marvel Studios. Jest to więc raczej kwestia czasu, jak zadebiutuje w MCU. Do której roli pasowałby bardziej?

Wcześniej wśród kandydatów do roli Reeda Richardsa wymieniano Penna Badgleya oraz Toma Ellisa. Na razie nie wiadomo, kiedy obsada widowiska zostanie sfinalizowana.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku.