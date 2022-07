Fantastyczna Czwórka - kto zagra Doktora Dooma w MCU? Fani mają kandydatów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Według spoilerowych plotek postać Doktora Dooma ma zostać przedstawiona w MCU w scenie po napisach widowiska Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Potem najpewniej będzie głównym czarnym charakterem filmu Fantastyczna czwórka, nad którym Marvel Studios pracuje, ale żadnych szczegółów na ten moment nie znamy.

Doktor Doom w MCU

Kto zagra słynnego złoczyńcę? Przecieków na ten temat nie ma, ale najpewniej casting trwa, więc być może Marvel Studios ogłosi go podczas panelu na San Diego Comic-Con 2022, który odbędzie się w nocy czasu polskiego z 23 na 24 lipca 2022 roku. Wówczas Marvel Studios chcą zapowiadać przyszłość MCU.

Fani jednak, jak to mają w zwyczaju, prześcigają się w spekulacjach, kto ich zdaniem najlepiej pasowałby do roli kultowego złoczyńcy. Dziennikarz comicbook.com zebrał kandydatów analizując posty na Twitterze. Fani MCU są otwarci zarówno na to, by Doktor Doom w filmowej wersji był kobietą lub osobą o innym kolorze skóry niż biały. Czy ktoś z podanych kandydatów pasowałby? Dajcie znać w komentarzach.