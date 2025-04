Jennifer Lopez w nowej produkcji Netflixa. Zagra w filmie reżysera Forresta Gumpa

fot. materiały prasowe

Jennifer Lopez zagra główną rolę w netflixowej adaptacji Zostać Panią Parrish, a reżyserią zajmie się Robert Zemeckis, twórca Forresta Gumpa. Netflix nabył prawa do bestsellerowej powieści Liv Constantine w 2021 roku. Thriller psychologiczny opowiada o przebiegłej oszustce, która obiera sobie za cel zamożne małżeństwo .

Zostać Panią Parrish - fabuła książki

Amber jest ambitną kobietą z wielkimi zdolnościami aktorskimi i brakiem skrupułów . Decyduje się na wtargnięcie w życie zamożnego małżeństwa– państwa Parrish. Oszustka zbliża się do nich, zaprzyjaźniając się z żoną i uwodząc męża, chcąc ostatecznie zostać nową panią Parrish. Jednak wkrótce odkrywa, że życie żony jest o wiele bardziej skomplikowane, niż mogła sobie wyobrazić.

Jennifer Lopez niedawno zagrała w dramacie sportowym Unstoppable, a wkrótce pojawi się w musicalowym remake’u Pocałunek kobiety-pająka w reżyserii Billa Condona. Wcześniej współpracowała z Netflixem przy thrillerze akcji Matka. Obsada Zostać Panią Parrish poza Lopez nie została jeszcze ogłoszona.

Filmografia Roberta Zemeckisa obejmuje takie klasyki jak Miłość, szmaragd i krokodyl, Powrót do przyszłości, Kto wrobił Królika Rogera?, Cast Away: Poza światem czy Ekspres polarny i Forrest Gump. Jego najnowszym filmem jest Here. Poza czasem z 2024 roku – dramat fantasy, który ponownie połączył na ekranie gwiazdy Forresta Gumpa, Toma Hanksa i Robin Wright. Scenariusz do filmu piszą Andrea Berloff (Matka) oraz John Gatins (Lot).