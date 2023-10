Fantastyczna Czwórka będzie wielką kosmiczną przygodą. Znamy roboczy tytuł filmu

Źródło: Marvel

Reklama

Do czasu zakończenia strajku aktorów nie poznamy obsady Fantastycznej Czwórki. Marvel jednak nie zamierza czekać na podpisanie nowej umowy SAG-AFTRA z wytwórniami i rozpoczęło już przygotowania do rozpoczęcia prac na planie filmu. The Cosmic Circus ujawniło, że produkcja powstaje pod roboczym tytułem „Blue Moon”, który nawiązuje do komiksowych przygód Pierwszej Rodziny.

Fantastyczna Czwórka - historia zabierze nas w wielką kosmiczną podróż

W komiksach Fantastyczna Czwórka odkryła krater Lutra w tzw. Niebieskim Obszarze Księżyca, w którym stworzono sztuczne środowisko przypominające warunki panujące na Ziemi. Członkowie rodziny odkryli, że na obszarze znajdują się ruiny obcego miasta oraz cytadela Obserwatora Uatu. Możliwe, że Fantastyczna Czwórka wprowadzi do MCU aktorską wersję tego bohatera, któremu w serialu A gdyby...? głos użycza Jeffrey Wright.

Dla swojego nowego filmu Marvel planuje historię w stylu wielkiej kosmicznej przygody. Głównym złoczyńcą ma być Galactus, a jego heroldem Frankie Raye, która znana jest lepiej jako Nova.

Fantastyczna Czwórka pojawi się w kinach 2 maja 2025 roku.

Najgorsze i najlepsze scenariusze w filmach i serialach MCU